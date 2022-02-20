Сергей Новицкий: «С учетом того, что происходило в соревновании женщин и как в фигурное катание вмешалась политика, нельзя исключать помощи Суй и Ханю родных стен»

Теги Сергей Новицкий сборная России Олимпийская сборная России сборная Китая Олимпиада-2022 пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий подвел итоги выступлений пар на Олимпиаде в Пекине.

Золото выиграли китайские фигуристы Суй Вэньцзинь и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – бронзу.

«Справедливость и Олимпиада в Пекине – несопоставимые вещи. С учетом того, что происходило в соревновании женщин и как в фигурное катание вмешалась политика, нельзя исключать помощи Суй и Ханю родных стен. Какая-то поддержка китайцам могла идти.

Плюс нельзя забывать, под каким колоссальным давлением приходится выступать в Китае россиянам. И я сейчас говорю не только о фигуристах, но и обо всех спортсменах вообще.

Считаю, наши пары вполне могли бы подняться на первое место. Текущий сезон получился для Тарасовой и Морозова невероятно тяжелым. И я очень рад их серебру. Можно сказать, ребята действительно заслужили свою медаль», – сказал Новицкий.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы

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