Анастасия Мишина о бронзе Олимпиады: «Хотелось бы взять реванш, но это зависит от того, согласятся ли наши соперники»

Российская пара и подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине, где фигуристы завоевали бронзу.

Мишина: Когда мы до этого катали программы и все элементы шли хорошо, то было такое, наверное, привычное ощущение: если мы все делаем, то молодцы, мы выигрываем. Здесь мы понимали, что это так работать не будет, поэтому мы просто довольны тем, что у нас все получилось.

– Значит, не расстроились?

Мишина: Наверное, если спортсмен делает все, что может, то радости все равно больше. Мы будем продолжать работать, и это третье место дает нам мотивацию работать усерднее.

Галлямов: Мы рады, что все закончилось на хорошей положительной ноте. Каждый спортсмен порадовался бы любой медали Олимпийских игр, так как это очень достойная награда.

У пар, которые заняли первое и второе место, катание было действительно потрясающее. Они конкурентоспособные соперники, за что мы им очень благодарны, что можем соревноваться с такими уже, не побоюсь сказать, легендарными спортсменами. Для них это не первая , и для нас большая честь с ними соревноваться.

Мишина: Хотелось бы взять реванш, но это зависит от того, согласятся ли наши соперники.

Галлямов: Но мы будем работать, чтобы двигаться дальше, совершенствоваться. Так что работаем дальше.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы