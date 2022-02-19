Илья Авербух: «Считаю, что Мишина и Галлямов – это следующее четырехлетие. Их главные постановки еще впереди»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал итоги соревнований в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Мишина и Галлямов, занявшие третье место, подчеркну, выиграли по технике произвольную программу. Но все-таки им немного не хватило. Я считаю, что Мишина и Галлямов – это, конечно, следующее четырехлетие.

У ребят есть большой потенциал с точки зрения художественного воплощения программ, считаю, что их главные постановки еще впереди, пожелаю им раскрыться максимально, уверен, что мы еще увидим Мишину и Галлямова на олимпийском пьедестале, поздравляю их тренера Тамару Николаевну Москвину», – сказал Авербух.

Также хореограф высказался о прокате Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, занявших четвертое место.

«Думаю, эта пара себя еще может показать, ребята достаточно молодые, у них все впереди. Сегодня все катались выдающимся образом, на их фоне они действительно были четвертыми, но пара очень красивая. Я действительно получил удовольствие от соревнований», – добавил Авербух.

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