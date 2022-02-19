Москвина о парном катании на Олимпиаде: «Я всегда считаю официальные итоги справедливыми»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила итоги соревнований в парном катании на Олимпиаде в Пекине.
Золото завоевали китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми.
Дуэты Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, которые тренируются под руководством Москвиной, заняли третье и четвертое места соответственно.
– Вы рады?
– Рада.
– Хотели золото?
– Хотели, конечно, все хотят. Ребята молодцы.
– Что скажете по результатам соревнований?
– Посмотрите в протоколы.
– Что добавите?
– Судей на соревнования назначает ISU и национальные федерации. Надо полагать, они выбрали профессиональных и достойных.
– Вы считаете итоги справедливыми?
– Я всегда считаю официальные итоги справедливыми, – ответила Москвина.
🥈🥉 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Тарасова и Морозов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и, победили Суй и Хань