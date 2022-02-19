Москвина о парном катании на Олимпиаде: «Я всегда считаю официальные итоги справедливыми»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила итоги соревнований в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

Золото завоевали китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми.

Дуэты Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, которые тренируются под руководством Москвиной, заняли третье и четвертое места соответственно.

– Вы рады?

– Рада.

– Хотели золото?

– Хотели, конечно, все хотят. Ребята молодцы.

– Что скажете по результатам соревнований?

– Посмотрите в протоколы.

– Что добавите?

– Судей на соревнования назначает ISU и национальные федерации. Надо полагать, они выбрали профессиональных и достойных.

– Вы считаете итоги справедливыми?

– Я всегда считаю официальные итоги справедливыми, – ответила Москвина.

🥈🥉 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Тарасова и Морозов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и, победили Суй и Хань