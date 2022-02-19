Тарасова и Морозов уступили 0,63 балла китайцам Суй и Хань в борьбе за золото Олимпиады в парном катании

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании.

Золото выиграл китайский дуэт Вэньцзинь Суй – Цун Хань. Они набрали по сумме двух программ 239,88 балла – это на 0,63 больше, чем у россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, занявших второе место.

На Играх-2018 в Пхенчхане Суй и Хань взяли серебро, уступив 0,43 балла немецкому дуэту Алена Савченко – Бруно Массо.

🥈🥉 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Тарасова и Морозов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и, победили Суй и Хань