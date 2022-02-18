«Вы похожи на стаю гиен, нападающих на льва». Хореограф Железняков обратился к критикам тренерского штаба Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о критике в адрес тренерского штаба Тутберидзе.

«Господи! Что же за народ у нас такой? Отстаньте от тренерского штаба Этери Тутберидзе, вы же похожи на стаю гиен, нападающих на льва.

Этот штаб принес стране за многие годы неимоверное количество медалей, поднял фигурное катание на высочайший уровень, рейтинги этого вида никогда не были так высоки.

Ни одна девочка за всю карьеру тренерского штаба Тутберидзе не была уличена в допинге, а тут вдруг накормили запрещенным препаратом, ну вы в своем уме!? Сколько можно терзать души тренерам и спортсменам!?

Отстаньте от ! Эмоциональные выхлесты бывают у любого человека, у девочки сдали нервы, а вы уже несетесь со своими моралями и причитаниями.

Уважаемые СМИ и блогеры, хватит паразитировать на трагедиях, хватит передергивать факты и поливать грязью достойных людей своего отечества.

Все, кто этим занимается, подойдите к зеркалу и спросите себя: «А что я сделал для общества и страны, а кто я такой по жизни!?» Ответ, скорее всего, будет очевиден (я никто и звать меня никак). Хватит быть падальщиками!

P.S. Для особо не видящих – фото, как «холодно» относятся тренеры к своим ученикам. Все уже закончилось, но вам мало, мало трагедий, мало драм. Тьфу на вас!» – написал Железняков.

В Госдуме предлагают сажать за оскорбление спортсменов. Всего лишь из-за серии твитов про Тутберидзе