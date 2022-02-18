Тутберидзе о словах главы МОК: «До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Александр Жулин Томас Бах Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о Камиле Валиевой.

Глава МОК отметил, что штаб Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также Бах напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

Позже тренер Александр Жулин написал пост, в котором резко раскритиковал Баха за его слова о тренерском штабе Тутберидзе. 

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», – написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина.

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