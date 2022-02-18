Замглавы МИД РФ о деле Валиевой: «Заявления о применении «акта Родченкова» безответственны»

Замглавы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал слова главы Американского антидопингового агентства (USADA) о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой , в соответствии с «законом Родченкова».

Закон Родченкова позволяет привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Он нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства.

«Такие угрозы звучали. Мы считаем, что такого рода заявления безответственны.



Мы всегда выступали за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений. Это убивает спорт высоких достижений. Российская сторона, на наш взгляд, проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в России.

Мы считаем, что это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», – сказал Вершинин.

США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой Валиевой, в соответствии c «законом Родченкова»