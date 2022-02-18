Антон Шипулин: «Может, и правильно не допускать несовершеннолетних до Олимпиады, потому что после скандалов мы просто ломаем судьбу человеку»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Антон Шипулин Томас Бах Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпиадах.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК рассмотрит вопрос о необходимости возрастного ценза на Олимпийских играх.

15-летняя фигуристка Камила Валиева заняла на Олимпиаде 4-е место. 

«После того, как мы увидели случаи в фигурном катании, может быть, это и правильно не допускать несовершеннолетних спортсменов, потому что после скандалов мы просто ломаем судьбу человеку, психологическую травму наносим, потому что 15 лет – это еще ребенок.

И для того, чтобы предостеречь, с одной стороны, правильно было бы не допускать. Но, с другой стороны, она не слабее других спортсменов, а сильнее, может завоевывать медали для нашей страны.

Здесь надо много времени, чтобы обдумать, послушать экспертов, тренеров, международные организации, каждую из стран», – сказал Шипулин. 

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