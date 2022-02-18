Владимир Соловьев о 4-м месте Валиевой: «Взрослые подонки просто сломали девчонку! О чем здесь говорить?»

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о 4-м месте российской фигуристки на в Пекине.

«Взрослые подонки просто сломали девчонку! О чем здесь говорить?

Можно относиться к Камиле с любовью и симпатией. И любовь всей страны, конечно, Камилу очищает. Но спорт сам по себе очень жесток. Когда ты не ломаешься, то это делает тебя великим. Такие вещи закаляют. И сейчас наступает момент истины.

Да и вся эта ситуация с Камилой отдаленно похожа на произошедшее с сестрами Авериными в Токио. Теперь нужно выходить на следующую Олимпиаду и побеждать.

И если ты это делаешь, то твое имя в спорте становится великим. А если это Камилу до конца сломает, то это будет трагическая и страшная история о том, как злые мерзавцы исковеркали судьбу одаренной девочки. Хотя, конечно, пока еще есть золотая медаль в командных соревнованиях.

Валиеву не пригласили на показательные выступления? А послушайте заявления сначала. Они же травили девочку! Поэтому чему удивляться? Было бы странно, если бы они ее пригласили. Они остались подлецами и мерзавцами», – сказал Соловьев.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник