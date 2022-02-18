Захарова о российских фигуристках: «Девочки! Вы все три – наша гордость. Вам нет и 18, а вы уже сотворили историю, и это только начало»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о результатах женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победу одержала , завоевала серебро, стала 4-й.

«Анна, Александра и Камила, девочки! Вы все три – наша гордость. Каждая из вас уникальна. Вы только входите в жизнь, но как мощно. Для каждой из вас эта – отправная точка. И куда и как вы будете двигаться, зависит исключительно от вас.

Вы будете обязательно возвращаться в февральские дни 2022 еще очень долго: переживать мгновения, анализировать себя, находить все новые и новые ответы на одни и те же вопросы.

Вам нет и 18, а вы уже сотворили историю: мирового спорта, страны, свою собственную. И это только начало. Обжигающее, невероятное, не поддающееся осознанию. Но начало. Возвращайтесь в эти моменты, но идите вперед. С любовью и верой.

Спасибо вам. За ваш труд, терпение, за каждую эмоцию. Вы настоящие в каждом своём проявлении. Люблю всем сердцем, благодарна от души вам, тренерам и, конечно, родителям.

И главное. Сломать человека нельзя. Он может сломать себя сам, сломаться. Мы все увидели, что к вам это не относится. Просто судьба поставила перед каждой новые цели. «Зачем» и «почему» – узнаете чуть позже, когда будете отмечать ваши новые победы», – написала Захарова в телеграме.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник