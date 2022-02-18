Ренат Лайшев: «Тутберидзе – истинный педагог. Не случайно Трусова уходила, но в итоге вернулась обратно»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой.
Глава МОК ранее отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде.
«Я хорошо знаю Этери Георгиевну. Она истинный педагог. Не случайно Трусова уходила, но в итоге вернулась обратно. Не к каждому тренеру обратно вернешься.
Прекрасные отношения с Загитовой и Медведевой у Этери Георгиевны. Спортсменки взрослеют, начинают понимать. Было много у меня таких примеров.
Сейчас хоккеисты вспоминают Тарасова и Тихонова с добром, а они были очень жесткие, но их любили как родителей.
Есть разные отрасли деятельности. Есть, например, спортивная. Она сама по себе конкурентная. Там рано взрослеют дети. Это касается любого вида спорта», — сказал Лайшев.
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