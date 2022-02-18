Ренат Лайшев: «Тутберидзе – истинный педагог. Не случайно Трусова уходила, но в итоге вернулась обратно»

Президент центра спорта и образования оценил слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес тренеров .

Глава МОК ранее отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на .

«Я хорошо знаю Этери Георгиевну. Она истинный педагог. Не случайно Трусова уходила, но в итоге вернулась обратно. Не к каждому тренеру обратно вернешься.

Прекрасные отношения с Загитовой и Медведевой у Этери Георгиевны. Спортсменки взрослеют, начинают понимать. Было много у меня таких примеров.

Сейчас хоккеисты вспоминают Тарасова и Тихонова с добром, а они были очень жесткие, но их любили как родителей.

Есть разные отрасли деятельности. Есть, например, спортивная. Она сама по себе конкурентная. Там рано взрослеют дети. Это касается любого вида спорта», — сказал Лайшев.

«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб