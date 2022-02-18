Светлана Журова: «Когда у меня были грубые ошибки, тренер меня не поддерживал – спрашивал о причинах, считал, что надо разбираться с ситуацией»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала реакцию тренера Этери Тутберидзе на прокат фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. 

«Вспоминаю свою карьеру. Когда общалась с моим тренером, он, когда у меня были какие-то ошибки грубые, именно в этот момент меня не поддерживал. Он спрашивал о причинах, считал, что надо разбираться с ситуацией.

Он мне говорил: «Света, болельщики будут тебя обнимать, а я буду тебя критиковать, потому что это даст результат. У тебя есть, кому тебя пожалеть. Их много. А я не только тот человек, который жалеть не будет, но и укажет тебе на ошибки».

У Камилы вчера были ошибки, взаимодействие спортсменки и тренеров идет по горячим следам, а потом Валиеву будут жалеть и так далее», – сказала Журова.

Также Журова высказалась об эмоциональной реакции Александры Трусовой на серебро Олимпиады.

«А как она должна была реагировать на второе место? У всех занимающих вторые места такая реакция. Человек понимал, что может занять первое. Это первая эмоция.

А она бы могла сказать: «А ничего, что вы камеры в такой момент включили, а это этично?». Люди транслируют это на весь мир», – сказала Журова «Р-Спорту».

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