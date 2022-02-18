«Не вам учить выдающегося тренера манерам». Жулин обратился к главе МОК Баху после его слов про окружение Валиевой

Тренер по фигурному катанию прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Ранее Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на . Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Уважаемый господин президент. Мне очень удивительна ваша реакция на поведение российского тренера после проката произвольной программы ее ученицы .

Вы пишете, что вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года, и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений.

Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке, начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не вам учить выдающегося тренера манерам», – написал Жулин в инстаграме.

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