«Не вам учить выдающегося тренера манерам». Жулин обратился к главе МОК Баху после его слов про окружение Валиевой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой.
Ранее Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.
«Уважаемый господин президент. Мне очень удивительна ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой.
Вы пишете, что вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года, и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений.
Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке, начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не вам учить выдающегося тренера манерам», – написал Жулин в инстаграме.
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