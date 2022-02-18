Глава ФФКР Горшков: «Все, что на Олимпиаде происходило вокруг Валиевой и тренерского штаба Тутберидзе, иначе как травлей назвать нельзя»

Александр Горшков прокомментировал слова Томаса Баха о российской фигуристке .

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на . Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Последнее заявление главы относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение.

Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину.

Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, – и ее окружение, и вся наша команда – делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе.

Все, что на этих Играх происходило вокруг Камилы и нашего тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя.

Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на ее выступление. Могу сказать, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки.

Федерация, тренерский штаб, представители нашей делегации были рядом с Камилой каждую минуту. В сложившейся ситуации мы отчетливо понимали, что единственная возможность сохранить ее психическое здоровье – это как можно быстрее отправить ее домой, к семье, к родным и близким.

Вчера после проката, когда она вернулась в олимпийскую деревню, посмотрели еще раз на ее состояние, поговорили с ней и приняли окончательное решение.

Обратились с просьбой в штаб делегации организовать ей вылет ближайшим рейсом в сопровождении представителей федерации. Благодарны, что такую возможность нашли», – сказал глава Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб