Матыцин о словах Баха про окружение Валиевой: «Давать оценку тренеру и спортсмену по телевизионной трансляции по меньшей мере дискуссионно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке .

Ранее Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на . Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Хочу поблагодарить тренеров, штаб, фигуристок, всех олимпийцев по всем видам. Личность тренера определяет не только результат, но и судьбу спортсмена. Результат тренерского штаба говорит сам за себя. У нас есть олимпийское золото в командных соревнованиях и женском одиночном катании, серебро в танцах. Надеюсь, будет медаль в соревнованиях спортивных пар.

Комментарии – дело личное. Когда президент говорит как глава организации, то слова должны быть более сдержанными. Как я понимаю, речь шла о телевизионной трансляции, поэтому давать по ней оценку тренеру и спортсмену по меньшей мере дискуссионно.

Мы живем в сложное время, Олимпийские игры должны стать площадкой объединения и поддержки, когда каждый разделяет ответственность друг за друга. Когда спортсмен попал в беду, все должны уделять максимум заботы и терпения, чтобы сохранить личность и целостность движения. Бах неоднократно заявлял, что спортсмены – это сердце олимпийского движения, а сердце надо беречь.

Призываю всех поддержать Камилу в сложный период. Помочь ей восстановиться и опять показать, что она лучшая на сегодняшний день фигуристка. Это не только задача российского сообщества, но и всего олимпийского движения», – сказал Матыцин.

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