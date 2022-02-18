Песков о словах Баха про окружение Валиевой: «В спорте высоких достижений жесткость тренера – это залог побед учеников»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Томаса Баха о российской фигуристке .

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на . Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Ему не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера – это залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед», – сказал Песков.

«Томас Бах – весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Возглавляет олимпийский комитет международный, поэтому мы, конечно, с уважением относимся к его мнению, но мы и необязательно с ним соглашаемся», – добавил представитель Кремля.

«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе

«Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира». Ярость в эфире «России» после проката Валиевой