Трусова сняла серебряную награду Олимпиады-2022 после награждения: «Сейчас Аня Щербакова придет – покажет медаль»

Российская фигуристка после церемонии награждения сняла с себя серебряную медаль Олимпиады-2022.

Накануне она уступила другой россиянке в личном турнире одиночниц.

«Где медаль? Сняла. Награждение закончилось, медаль сняла. Сейчас Аня придет – покажет.

День провела хорошо. Я улыбаюсь, у меня все хорошо. Долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила. Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпийские игры. Понимала, но настраивалась на обычный прокат. Готовилась к этому времени, чтобы сделать. Выходила на пик формы к Играм.

Родные живут без ночи. Звоню им то ночью, то утром, то вечером. Родители поддерживают. Собаки слышат мой голос из телефона и реагируют. Надеюсь, в Москве мне привезут собак. Устала от здешней еды. Китайскую не ем. Стараюсь есть нейтральное.

Карьера? Про все, что будет дальше, буду говорить потом. Слухи о том, что долго не уезжала с арены? Допинг сдала быстро. Вышла на улицу и час ждала автобус одна. Волонтеры ходили искали машину. Ходила на каток за интернетом, чтобы воспользоваться переводчиком. Через час автомобиль нашли.

Слова про «вы все знали» к Тутберидзе? Этот вопрос комментировать не буду», – сказала Трусова.

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