Трусова поаплодировала Щербаковой во время церемонии награждения на Олимпиаде-2022. На цветочной церемонии она не хлопала

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Российская фигуристка Александра Трусова не стала аплодировать соотечественнице Анне Щербаковой на церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине. 

Трусова завоевала серебро, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Щербакова выиграла золото.

Японка Каори Сакамото, взявшая бронзу, похлопала Щербаковой.

UPD: в видео из зала заметно, что Трусова сделала несколько хлопков во время объявления Щербаковой. Этот момент не попал в трансляцию. Во время цветочной церемонии накануне Трусова не хлопала Щербаковой.

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Фото: скриншоты из эфира «Матч ТВ»

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