Трусова поаплодировала Щербаковой во время церемонии награждения на Олимпиаде-2022. На цветочной церемонии она не хлопала

Российская фигуристка не стала аплодировать соотечественнице на церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине.

Трусова завоевала серебро, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Щербакова выиграла золото.

Японка Каори Сакамото, взявшая бронзу, похлопала Щербаковой.

UPD: в видео из зала заметно, что Трусова сделала несколько хлопков во время объявления Щербаковой. Этот момент не попал в трансляцию. Во время цветочной церемонии накануне Трусова не хлопала Щербаковой.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Фото: скриншоты из эфира «Матч ТВ»