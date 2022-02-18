Олимпиада-2022, 19 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 8 комплектов медалей

19 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 8 комплектов медалей в семи видах спорта, а также бронзы в мужском хоккее и женском керлинге.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
19 февраля
Расписание финалов
Фристайл
Хаф-пайп, мужчины
4.30 Матч! Арена, с 5.30 Матч ТВ
Горные лыжи
Параллельный слалом, смешанные команды
7.37 Матч ТВ
Сборная России выступит в 1/8 финала.
Лыжные гонки
50 км, свободный стиль, мужчины
9.00 Россия 1
Российские участники: Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин.
Керлинг
Мужчины
Финал
9.05 Матч! Игра
Женщины
Матч за бронзу
15.05 Матч! Игра
Конькобежный спорт
Масс-старт, мужчины
11.30 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участники: Руслан Захаров, Даниил Алдошкин.
Масс-старт, женщины
12.00 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участницы: Елизавета Голубева, Елена Сохрякова.
Фигурное катание
Пары, произвольная программа
14.00 Россия 1
Российские участники: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Бобслей
Двойки, женщины
15.00 (третий заезд) Матч ТВ, Матч! Арена
16.30 (четвертый заезд) Матч! Арена
Российские участницы: Анастасия Макарова – Елена Мамедова, Надежда Сергеева – Юлия Беломестных.
Хоккей
Мужчины
Матч за бронзу
16.10 Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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