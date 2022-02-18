Олимпиада-2022, 19 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 8 комплектов медалей

19 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 8 комплектов медалей в семи видах спорта, а также бронзы в мужском хоккее и женском керлинге.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

19 февраля

Расписание финалов

Фристайл

Хаф-пайп, мужчины

4.30 Матч! Арена, с 5.30 Матч ТВ

Горные лыжи

Параллельный слалом, смешанные команды

7.37 Матч ТВ

Сборная России выступит в 1/8 финала.

Лыжные гонки

50 км, свободный стиль, мужчины

9.00 Россия 1

Российские участники: Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин.



Керлинг

Мужчины

Финал

9.05 Матч! Игра

Женщины

Матч за бронзу

15.05 Матч! Игра

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

11.30 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участники: Руслан Захаров, Даниил Алдошкин.

Масс-старт, женщины

12.00 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участницы: Елизавета Голубева, Елена Сохрякова.

Фигурное катание

Пары, произвольная программа

14.00 Россия 1

Российские участники: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Бобслей

Двойки, женщины

15.00 (третий заезд) Матч ТВ, Матч! Арена

16.30 (четвертый заезд) Матч! Арена

Российские участницы: Анастасия Макарова – Елена Мамедова, Надежда Сергеева – Юлия Беломестных.

Хоккей

Мужчины

Матч за бронзу

16.10 Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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