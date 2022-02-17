Финский фристайлист Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022

Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Саллинен выступал в квалификации лыжного хаф-пайпа и во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам.

«Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора», – рассказал Саллинен.

После падения спортсмен сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал.

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