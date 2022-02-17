Финский фристайлист Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022

Теги фристайл сборная Финляндии видео Олимпиада-2022 хаф-пайп Йон Саллинен Лыжи

Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Саллинен выступал в квалификации лыжного хаф-пайпа и во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам.

«Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора», – рассказал Саллинен.

После падения спортсмен сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал.

ВИДЕО

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные