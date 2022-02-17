Олимпиада-2022, 18 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 5 комплектов медалей

18 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 5 комплектов медалей в трех видах спорта, а также бронза в мужском керлинге.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
18 февраля
Расписание финалов
Фристайл
Хаф-пайп, женщины
4.30 Матч! Арена
Ски-кросс, мужчины
9.45 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участники: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев
Керлинг
Мужчины
Матч за бронзу
9.05 Матч! игра
Биатлон
Масс-старт, женщины
10.00 Первый канал
Российские участницы: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич
Масс-старт, мужчины
12.00 Россия 1
Российские участники: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков
Конькобежный спорт
1000 м, мужчины
11.30 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участники: Павел Кулижников, Виктор Муштаков
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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