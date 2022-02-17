Олимпиада-2022, 18 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 5 комплектов медалей

18 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 5 комплектов медалей в трех видах спорта, а также бронза в мужском керлинге.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

18 февраля

Расписание финалов

Фристайл

Хаф-пайп, женщины

4.30 Матч! Арена

Ски-кросс, мужчины

9.45 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участники: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев

Керлинг

Мужчины

Матч за бронзу

9.05 Матч! игра

Биатлон



Масс-старт, женщины

10.00 Первый канал

Российские участницы: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич

Масс-старт, мужчины

12.00 Россия 1

Российские участники: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков

Конькобежный спорт

1000 м, мужчины

11.30 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участники: Павел Кулижников, Виктор Муштаков

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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