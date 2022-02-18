Джонни Вейр: «Чисто по-человечески я и представить не могу, через что прошла Валиева, но это не отменяет факта, что ее не должно было быть на соревнованиях»

Бывший американский фигурист Джонни Вейр высказался о допинг-скандале с участием россиянки Камилы Валиевой.

Накануне спортсменка заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Вейр комментировал соревнования на телеканале NBC.

«Чисто по-человечески я и представить не могу, через что она прошла, но это не отменяет того факта, что ее не должно было быть на этих соревнованиях.

Каждый спортсмен на таком уровне знает и понимает, что если у вас положительный тест на запрещенные препараты, то вы не будете соревноваться», – сказал Вейр.

Во время Олимпиады стало известно, что Валиева в декабре сдала допинг-тест на триметазидин. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступления до выяснения всех обстоятельств.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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