Евгений Плющенко: «Перед Олимпиадой я сделал ставку на победу Щербаковой. Ее золотой прокат принес мне несколько миллионов рублей»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал итоги женских соревнований на Играх в Пекине, где победила Анна Щербакова.

«Я предполагал, что Валиева в произвольной столкнется с большими трудностями. Однако не думал, что выступит настолько плохо. Хорошо, что судьи поставили ее на четвертое место. Камилу очень жаль. В Пекине на наших глазах сделали все, чтобы ее сломать...

А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться – перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный – 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму – несколько миллионов рублей.

Да, Валиева считалась безоговорочным фаворитом. Но была у меня чуйка, причем задолго до скандала с допинг-пробой, что Камила не выиграет. Я вспоминал 2002-й, свою первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити.

Господи, как же волновался! Сердце выскакивало из груди. Хотя находился в прекрасной форме, «звенел», весь сезон выносил Ягудина. Но в короткой программе упал – и все было кончено. Моей первой олимпийской медалью стало серебро.

В общем, решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее. В ней есть стержень. Несмотря на травмы, болезни, прочие сложности, всегда катается уверенно, стабильно. Супербоец! В Пекине мы снова в этом убедились.

Даже после грандиозного проката Саши Трусовой я понимал, что у Ани по-прежнему хорошие шансы на золото. Главное – сделать два четверных и чисто откатать произвольную. Этого должно было хватить – с учетом оценок в короткой. Так и получилось», – отметил Плющенко.

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