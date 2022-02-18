Навка о деле Валиевой: «Этот ад не закончился – все только начинается. Надеюсь, у Камилы все будет хорошо»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой, занявшей четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

«Нам всем взрослым совершенно очевидно, через что прошел этот ребенок. Представьте стресс от пережитого: бессонные ночи, нервы, вокруг журналисты и статьи. Что творится внутри ребенка – знает только она сама. Но ей всего 15 лет – вся жизнь впереди. Сейчас все зависит от мудрости родителей и тренеров. Важно правильно все сделать.

Камила, тебе досталась невероятно сложная дорога, но у каждого человека своя судьба – мы с этим ничего поделать не можем. Как бы нам ни хотелось видеть другую картину... Камила никогда в жизни так не каталась – всегда были чистые прокаты. Сломили.

Не только Россия, но и весь мир будет следить за Камилой: будут желать удачи, успехов, терпения и преодоления себя. Этот ад не закончился – все только начинается. Камиле желаю прекрасной карьеры. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Она – очень сильная», – сказала Навка.

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