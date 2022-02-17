CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки , в декабрьской допинг-пробе которой был обнаружен триметазидин.

подтвердил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки.

«Мать и адвокат спортсменки заявили, что фигуристка не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно. Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце.

Мать Валиевой указала, что дедушка регулярно возил внучку на тренировки, ждал, пока тренировка закончится, а потом отвозил домой. Триметазидин находился в его машине», – говорится в заявлении CAS.

Также в мотивировочной части сообщается, что Валиева неоднократно проходила тестирование на допинг, начиная с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года.

У нее брали пробы 30 октября (до положительной пробы на триметазидин), 30 января и 7 февраля – все они были отрицательными.