Савченко – Валиевой: «В том, что произошло, твоей вины нет, ты стала заложницей ситуации. Я за чистый спорт, но это не значит, что я против тебя»

Олимпийская чемпионка в парном катании поддержала россиянку после четвертого места на Олимпийских играх в Пекине.

«Дорогая, милая Камила! Уверена, что все то, что тебе довелось пережить, сделает тебя только сильнее! Ты очень талантливая девочка, такой талант как у тебя – большая редкость, ты уникальна!

В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя.

У тебя все еще впереди. Это была твоя первая … Ты знаешь, что мой путь к олимпийскому золоту был очень долгим и трудным, но в итоге я смогла добиться исполнения своей мечты. И ты сможешь! У тебя есть все для этого! Пусть не сейчас, быть может, через четыре года или даже восемь лет – все возможно!

Переверни эту страницу и иди дальше навстречу мечте! От всего сердца желаю тебе, чтобы в будущем ты получила свое золото, безоговорочно, без тени скандалов, подозрений и звезда твоего таланта засияла ярче солнца!

Если тебе нужен будет когда-нибудь мой совет или поддержка – ты всегда можешь ко мне обратиться! Обнимаю тебя крепко-крепко! Твоя Алена!» – написала Савченко.

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