Татьяна Навка: «Валиева – очень сильный человечек. Надеюсь, она и дальше будет продолжать свой прекрасный путь»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о выступлении фигуристки в личном турнире Олимпиады-2022 (4-е место).

«В конце концов, Камиле всего 15 лет. Представьте, как это ее закалит. Она сама это знает и чувствует. Она очень сильный человечек.

Такая маленькая, а уже столько перенесла. От всей души желаю ей и ее родителям спокойно пройти кромешный ад, который ей предстоит.

Надеюсь, что эти номенклатурщики вынесут справедливое решение. Я желаю, чтобы не отняли олимпийскую медаль в команде. Надеюсь, Камила и дальше будет продолжать свой прекрасный путь.

Откуда мы можем знать, сломалась она или нет. Конечно, сломалась, как нам кажется. Только она знает у себя внутри, что на самом деле происходит», – сказала Навка.

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