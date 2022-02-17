Елена Чайковская: «Выступление Трусовой с пятью четверными будет вписано в историю фигурного катания. Она и должна была это сделать»

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Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская повела итоги женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине. 

«Выступление Трусовой с пятью четверными прыжками будет вписано в историю фигурного катания Международного союза конькобежцев. Она и должна была это сделать

Потрясающе каталась Анечка. Это было мягко, красиво, музыкально, молодец. Теперь она олимпийская чемпионка», – сказала Чайковская. 

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