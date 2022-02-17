Познер о 4-м месте Валиевой: «Для меня это лишнее подтверждение того, что не надо детей посылать на Олимпийские игры»

Телеведущий и журналист прокомментировал 4-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победила Анна Щербакова, серебро – у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото.

– Для меня это лишнее подтверждение того, что не надо детей посылать на Олимпийские игры. Дети — они есть дети, у них психология более слабая, и воля не такая. Я против этого, считаю, что надо выступать не ранее 18 лет. Вот Камила сломалась, не выдержала давления. Ужасно жалко.

– Надо ли, чтобы после этого четвертого места, которое произошло из-за давления извне, ОКР сделала ее знаменосцем?

– Не знаю, если честно. С одной стороны, это был бы очень красивый жест. С другой же, не знаю, насколько это было бы справедливо.

Игры же еще не закончились, может быть, появился бы еще какой-то спортсмен, который совершил бы совершенно невероятный поступок, – сказал Познер.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге