Двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой после четвертого места на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад. Я очень тебя ценю, люблю и рада, что теперь ты сможешь отдохнуть, котенок.

Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать», — написала Медведева.

Также фигуристка поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с золотом и серебром Олимпийских игр.

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