Медведева – Валиевой: «Я очень рада, что для тебя закончился этот ад. Я очень тебя ценю, люблю и рада, что теперь ты сможешь отдохнуть»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Евгения Медведева Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой после четвертого места на Олимпиаде в Пекине. 

«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад. Я очень тебя ценю, люблю и рада, что теперь ты сможешь отдохнуть, котенок.

Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать», — написала Медведева. 

Также фигуристка поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с золотом и серебром Олимпийских игр. 

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