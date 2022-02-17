Двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой после четвертого места на Олимпиаде в Пекине.
«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад. Я очень тебя ценю, люблю и рада, что теперь ты сможешь отдохнуть, котенок.
Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать», — написала Медведева.
Также фигуристка поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с золотом и серебром Олимпийских игр.
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