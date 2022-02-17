Сааринен о том, что отобралась 25-й в произвольную программу: «Я счастливчик. Чувствую, что это исторический момент»

Финская фигуристка высказалась о том, что отобралась в произвольную программу на -2022, заняв 25-е место в короткой.

Из-за ситуации с положительной допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев ( ) увеличил количество участников женской произвольной программы на Олимпиаде.

«Правила определяю не я, просто играю по ним. Но да, конечно, я стала счастливчиком, заняв то самое 25 место, которое позволило мне пройти в произвольную программу.

Чувствую, что это исторический момент», – сказала Сааринен.

Сегодня узнаем, кто сильнее: Валиева, Щербакова или Трусова. Возможно, главный день Олимпиады-2022 – и все не так очевидно