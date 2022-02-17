Директор по коммуникациям МОК о деле Валиевой: «Работаем на самых разных уровнях с ОКР, обсуждаем вопрос ежедневно»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс сообщил, что организация находится в постоянном контакте с Олимпийским комитетом России (ОКР) по делу фигуристки .

В декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Церемонию награждения командного турнира Пекина-2022, где Валиева в составе сборной России выиграла золото, перенесли на неопределенный срок.

Фигуристка была допущена до участия в личном турнире, но его результат также будет считаться предварительным. Валиева лидирует после короткой программы и сегодня представит произвольную.

«Вчера я говорил, что мы работаем на самых разных уровнях с , обсуждаем вопрос ежедневно», – сказал Адамс.

Как бы ни сложилось дело Валиевой, она навсегда жертва. Более того – Щербакова и Трусова тоже пострадали

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?