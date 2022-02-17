Валиева, Щербакова и Трусова без комментариев прошли через микст-зону после тренировки на Олимпиаде-2022

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова без комментариев прошли через микст-зону после тренировки на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Валиева покидала тренировку в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константина Выборнова, передает ТАСС.
Сегодня спортсменки представят произвольную программу, начало – 13:00 по московскому времени.
После короткой программы Валиева занимает первое место, Щербакова – 2-е, Трусова – 4-е.
Щербакова чисто откатала произвольную программу на тренировке на Олимпиаде-2022, Валиева упала с четверного тулупа, Трусова сделала два квада