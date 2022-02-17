Валиева, Щербакова и Трусова без комментариев прошли через микст-зону после тренировки на Олимпиаде-2022

Российские фигуристки , и без комментариев прошли через микст-зону после тренировки на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Валиева покидала тренировку в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России ( ) Константина Выборнова, передает ТАСС.

Сегодня спортсменки представят произвольную программу, начало – 13:00 по московскому времени.

После короткой программы Валиева занимает первое место, Щербакова – 2-е, Трусова – 4-е.

Щербакова чисто откатала произвольную программу на тренировке на Олимпиаде-2022, Валиева упала с четверного тулупа, Трусова сделала два квада