Валиева, Щербакова и Трусова без комментариев прошли через микст-зону после тренировки на Олимпиаде-2022

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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова без комментариев прошли через микст-зону после тренировки на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Валиева покидала тренировку в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константина Выборнова, передает ТАСС.

Сегодня спортсменки представят произвольную программу, начало – 13:00 по московскому времени.

После короткой программы Валиева занимает первое место, Щербакова – 2-е, Трусова – 4-е.

Щербакова чисто откатала произвольную программу на тренировке на Олимпиаде-2022, Валиева упала с четверного тулупа, Трусова сделала два квада

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