Щербакова чисто откатала произвольную программу на тренировке на Олимпиаде-2022, Валиева упала с четверного тулупа, Трусова сделала два квада

Российские фигуристки , и провели последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Трусова исполнила в прогоне произвольной программы тройной флип, двойной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, четверной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Щербакова прыгнула четверной флип – тройной тулуп, тройной флип, два двойных акселя, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, упала с четверного тулупа, затем прыгнула четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.

Произвольная программа у женщин состоится сегодня, начало – 13:00 по московскому времени.

Сегодня узнаем, кто сильнее: Валиева, Щербакова или Трусова. Возможно, главный день Олимпиады-2022 – и все не так очевидно