Олег Матыцин: «Мы считаем, как и всегда это заявляли, что Валиева невиновна. Самое главное, чтобы истина в ближайшее время была установлена»

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Очень важно, что в итоге ей восстановлено право участвовать в олимпийском турнире, никакой связи тех результатов тестирования, которые были непосредственно перед Олимпиадой, с выступлением на Играх нет.

Ее пробы, взятые там, были отрицательными, и в том состоянии, в котором она выступала в короткой программе, видно было волнение, эмоциональная усталость. Но она сумела их преодолеть и показывает, что она лучшая.

Мы считаем, как и всегда это заявляли, что она невиновна. И Минспорт, и юристы, и ОКР делают все необходимое, чтобы этот эмоциональный фон не сказался на ее выступлении, самое главное, чтобы истина в ближайшее время была установлена», – рассказал Матыцин.

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