Адам Риппон: «Скорее всего, Валиеву лишат ее командной медали и места в женском турнире. Это мрачная туча, нависшая над соревнованиями»

Бывший американский фигурист высказался о ситуации с российской фигуристкой , которую допустили к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине, несмотря на положительную допинг-пробу.

«Это мрачная туча, нависшая над турниром. Того, кого ловят с положительным тестом, нельзя допускать к соревнованиям. Это правило, которое знают все: когда ты приезжаешь на Олимпиаду, ты должен играть честно, а если ты не можешь играть честно, ты вообще не должен играть.

Камила, вероятно, войдет в тройку лучших, а значит, церемонии награждения не будет. Это лишит двух других девушек возможности подняться на пьедестал почета и оставит в неведении относительно того, чем закончится это дело, а оно, вероятно, не будет урегулировано в течение нескольких месяцев – скорее всего, Камилу лишат ее командной медали и места в женском турнире.

Олимпийский комитет России нужно сурово наказать. Они получили пощечину, но они до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, у них все еще есть допинговые нарушения, они по-прежнему грязные мошенники, и это так раздражает! Думаю, что их следует полностью отстранить от соревнований.

Тем не менее, я считаю, что это несправедливо по отношению к чистым спортсменам из России. Следует подумать о том, чтобы позволить им выступать независимо от Олимпийского комитета России и, возможно, проходить квалификацию на других соревнованиях, но с серьезными условиями: например, тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке и проходить выборочное тестирование европейскими или североамериканскими антидопинговыми агентствами, которые имеют более высокий стандарт и политику нулевой терпимости.

Но случай Камилы должен стать последней каплей – это допинговое нарушение во время отбывания наказания за спонсируемую государством допинговую программу», – сказал Риппон.

«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили в Пекине – и мир содрогнулся

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти