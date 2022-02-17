ОКР отправил запрос в МОК по поводу проведения церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу проведения церемонии награждения фигуристов на -2022.

Ранее МОК отказался от идеи проведения церемонии награждения в командном и женском турнирах на Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы .

уже отправил соответствующий запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и представителей других стран.

Будем надеяться, что мнение ОКР будет учтено. Мы считаем, что пока вина и объективные обстоятельства дела не будут установлены, надо дать возможность церемонии награждения провести», – рассказал министр спорта России Олег Матыцин в эфире ТК «Россия 24».