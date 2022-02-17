Александр Невзоров о Валиевой: «Если у нас просто отнимут медали, то это будет лучше, чем подтверждение версии о больном ребенке, которого накачивали препаратами»

Журналист Александр Невзоров считает, что лишение России золота командного турнира Пекина-2022 – лучший для России вариант в ситуации с Камилой Валевой.

«По некоторым выкладкам спецов-кардиологов и фармакологов вполне может выясниться, что у девочки реально больное сердце. Потому что наборчик там очень странный и специфический – набор препаратов, один из которых усиливает другой. И ради того, чтобы не снимать ее со льда, пошли на риск, включили детонирующий этот набор препаратов и откровенно запрещенный допинг.

Ну вот рискнули. Так что, возможно, использовали откровенно больного ребенка. И это будет уже не привычный для российского спорта допинг-скандал, а реальный скандалище, немыслимый, который снесет остатки репутации российского спорта начисто.

И на следующую не будет допущена не только обезличенная условная команда условной России, но даже зрители из России. И теперь патриотам остается держать кулачки, чтобы все ограничилось простым допингом, передавшимся от дедушки, и возможным отъемом медалей. Это будет самый легкий вариант.

Это будет существенно лучше, чем подтверждение версии о больном ребенке, которого накачивали сердечными препаратами, чтобы не выводить из игры символ спортивного величия режима

С девочкой-фигуристкой вроде бы все, как выяснилось, расследовалось. И только в России с восторгом принята версия, что маленькой фигуристке допинг передался через поколение от дедушки-допингиста, который тоже, может быть, втайне где-то катался. И теперь все зависит от того, как выступит этот дедушка, если его пригласят. Вот такая получилась милая утка по-пекински. У нас умеют их готовить», – рассказал Невзоров.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы