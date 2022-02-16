Валиева чисто откатала произвольную программу на тренировке на Олимпиаде в Пекине, Щербакова сделала «бабочку» и упала, Трусова сорвала четыре ультра-си из пяти

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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. 

Валиева чисто исполнила программу. В прокате она сделала четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер. Во второй половине – каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц. 

Щербакова начала программу с каскада четверной флип – тройной тулуп, потом сделал «бабочку» на флипе. Затем были исполнены тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер. На сольном тройном флипе фигуристка упала. Последним элементом она сделала каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. 

Трусова упала на четверном флипе, сделала «бабочку» на четверном сальхове, допустила степ-аут на четверном тулупе. Далее прыгнула двойной аксель, каскад четверной лутц – тройной тулуп. На сольном четверном лутце вновь упала. Закончила программу каскадом тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. 

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