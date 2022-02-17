Американский журналист Фаттерман: «Выиграет ли Валиева золото? Если она откатает в свою силу, не могу даже представить себе, кто может ее победить»

Американский журналист издания CBS Стив Фаттерман поделился мнением о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки и ее допуске к личному турниру Олимпиады-2022.

«Мы можем только предполагать, что там случилось. Но факт в том, что она оказалась под таким давлением, под которым не оказывалась никогда прежде. И ей всего 15 лет!

Она почти упала с первого прыжка, с тройного акселя – да, не совсем «упала», но точно не сделала его так, как умеет. И она все равно смогла справиться.

Знаете, я не видел Камилу лично до этого момента, до Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на нее вживую – это другой уровень наслаждения. И даже сейчас, когда она почти упала в самом начале программы, она была великолепной.

Знаете, что мне это напомнило? Турин, 2006 год. . Она упала дважды в начале произвольной программы... Да, оценки были другими, да и вообще все было другое. Но она упала два раза, мне кажется, уже к первой минуте и все равно смогла выиграть серебро.

Мне кажется, это одно из величайших выступлений в истории. Да, Саша не получила золото, но все равно. Возвращаясь назад, думаю, это был пиковый момент во всей ее жизни – когда она осознала, что золота у нее не будет. Но она все равно смогла с собой справиться.

Вчера, когда каталась Камила, я думал об этом моменте. Несмотря на все давление, что на нее обрушилось, она справилась. И это было очень впечатляюще.

Выиграет ли Камила золото? Боже, а кто вообще может ее победить? Да, вчера у нее был неудачный прокат. Но если она откатает в свою силу – просто нормально, даже не великолепно – я не могу даже представить себе такого спортсмена, который может ее победить.

Она в прекрасной форме и выступает она потрясающе, несмотря ни на что», – сказал Фаттерман.

Сегодня узнаем, кто сильнее: Валиева, Щербакова или Трусова. Возможно, главный день Олимпиады-2022 – и все не так очевидно