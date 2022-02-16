Борис Ротенберг: «Валиева – неземная девчонка, очень мне нравится. И Трусова тоже упертая девочка, борется за то, чтобы доказать, что она самая лучшая»

Российский предприниматель, президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался о российских фигуристках и .

«Камила – умничка. Неземная девчонка, она мне очень нравится. Представляете, как ей тяжело. Ей 15 лет, и на ее плечи столько свалилось... Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы.

Дай Бог, чтобы у нее все получилось. Желаю ей только самого хорошего. Смотришь на нее, и душа радуется! Мы все за нее. Характер у Камилы, конечно, сильный. Молодец!

И Трусова тоже упертая девочка. Саша борется за то, чтобы доказать, что она самая лучшая. У нее очень интересный характер. Сделать то, что не делают другие. Три с половиной крутит и крутит. Молодец!

Да и все наши девочки – молодцы. Будем переживать и болеть за наших!» – сказал Ротенберг.

Завтра узнаем, кто сильнее: Валиева, Щербакова или Трусова. Возможно, главный день Олимпиады-2022 – и все не так очевидно