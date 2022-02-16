МОК: «60 человек занимаются безопасностью Валиевой на Олимпиаде»

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что на фоне скандала с допингом обеспечением безопасности российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине занимаются 60 человек. 

«Я как раз вчера говорил о том, что мы делаем для спортсмена, чтобы защитить его. Мы работаем с сотрудниками окружения, там, по-моему, 60 человек занимаются безопасностью.

Конечно, это приоритет номер один. Мы внимательно следим за этим, но мы не можем сделать все», – сказал Адамс. 

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