МОК: «60 человек занимаются безопасностью Валиевой на Олимпиаде»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс заявил, что на фоне скандала с допингом обеспечением безопасности российской фигуристки на в Пекине занимаются 60 человек.

«Я как раз вчера говорил о том, что мы делаем для спортсмена, чтобы защитить его. Мы работаем с сотрудниками окружения, там, по-моему, 60 человек занимаются безопасностью.

Конечно, это приоритет номер один. Мы внимательно следим за этим, но мы не можем сделать все», – сказал Адамс.