МОК: «Допинг-проба B Камилы Валиевой еще не вскрывалась»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс сообщил, что допинг-проба B российской фигуристки еще не была вскрыта.

«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом.

Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба B, она еще не вскрыта», – сказал Адамс.

25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию Валиева сдала положительную пробу на триметазидин.

Шведская антидопинговая лаборатория, которая анализировала пробы с ЧР, сообщила об этом 7 февраля, после окончания командного турнира фигуристов на в Пекине, где победу одержала сборная России.

Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой.

Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет.