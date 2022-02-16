МОК: «Допинг-проба B Камилы Валиевой еще не вскрывалась»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что допинг-проба B российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта. 

«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом.

Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба B, она еще не вскрыта», – сказал Адамс. 

25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию Валиева сдала положительную пробу на триметазидин.

Шведская антидопинговая лаборатория, которая анализировала пробы с ЧР, сообщила об этом 7 февраля, после окончания командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где победу одержала сборная России. 

Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой.

Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные