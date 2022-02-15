Алексей Урманов: «Валиева показала не идеальное, но хорошее катание, которое стало лучшим среди всех участниц короткой программы»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал выступление россиянок в короткой программе на в Пекине.

заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

«Камила и любители фигурного катания, люди, которые являются просто болельщиками, переживают и прекрасно понимают, что в такие моменты очень сложно справиться с собой, тяжело сосредоточиться на том, ради чего ты столько лет готовилась, учитывая все это давление со стороны СМИ.

В любом случае, сегодня Камила показала не идеальное, но хорошее катание, которое стало лучшим среди всех участниц короткой программы. До произвольной программы все обсуждения в СМИ стихнут и обсуждать решение, которое уже есть, не будут. Личный зачет у девушек уже начался, ничего не изменить.

На мой взгляд Анна Щербакова выступила шикарно. Она очень классная, заряженная и мне очень нравится. Она выполнила чистейший прокат и ни один квадратик не загорелся желтым или красным цветом, все были зелеными. Больше даже сказать нечего, шикарное выступление.

Стремление Трусовой двигаться вперед, не упрощать программу – это все-таки больше положительный момент, чем отрицательный. Стоит ли убрать тройной аксель из ее программы? На данные вопросы я отвечаю, что есть тренерский штаб, есть спортсмен, которые принимают решение по данному вопросу.

Прокат у Александры был хорошим, но мне показалось, что она волновалась. Возможно я и ошибаюсь, но слишком много поставлено на карту, это Олимпийские игры, несмотря на то, что они у нее первые. Девчонки работали, работают и будут работать. И каждый хочет победить, это нормальный ход», – сказал Урманов.