Ирина Роднина: «Валиева показала себя на высшем уровне вопреки всему и всем. Несмотря на большой стресс и давление, все равно первая»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

По итогам короткой программы лидирует Камила Валиева, второй идет Анна Щербакова, четвертой – Александра Трусова.

«Поздравляю девочек! У них большая сила воли. Молодцы, что выдержали. Камила умничка, показала себя на высшем уровне вопреки всему и всем. Несмотря на большой стресс и давление, все равно первая!

Ничего страшно, что Трусова упала. У нас всего две-три девушки владеют тройным акселем. Год назад она его вообще не прыгала, так что все впереди. Хочется пожелать, чтобы в произвольной программе у девочек все сложилось удачно!» - сказала Роднина

«Через этот стресс порой не может пройти даже взрослый, а ей всего 15 лет». Кто болел за Валиеву с трибун и что говорили на Первом канале