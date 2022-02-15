Яна Рудковская: «Валиева была сегодня немного скована. «Медные трубы» не проходят даром. Но в сегодняшних условиях Камила – герой!»

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на в Пекине.

Камила Валиева заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

«В первую очередь, мне понравилась Аня Щербакова. Абсолютно чистый прокат. У нее абсолютно заслуженные баллы.

Чувствовалось, что была сегодня немного скована. Эти «медные трубы» не проходят даром. В условиях всего того, что я увидела, это был прокат с очень большой самоотдачей. В этом прокате я увидела элементы драматизма. Но в сегодняшних условиях Камила – герой!

Меня тронули прокаты девочек. Это крик души! Я не почувствовала Камилу как девочку. Сегодня был женский прокат. Это было очень драматично!

Саше не хватило чистого проката. Никак не идет у нее тройной аксель. Она продолжает его добивать. Ей надо один раз его сделать, и психологический барьер на стартах будет преодолен. Это риск на Олимпиаде. На мой взгляд, он не оправдан. Ей может этих потерянных баллов не хватить для той самой медали.

После сегодняшней КП у Саши как раз тот случай, когда надо пробовать реализовывать свою мечту и делать пять четверных. В любом другом случае будет тяжело бороться за золото. Но, может это тот случай, когда игра стоит свеч! Зная Сашу, Русская Ракета рискнет!» – сказала Рудковская.

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