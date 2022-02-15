Ари Закарян: «Валиева въехала на Олимпиаду как лидер сезона, но я бы не сказал, что вопрос с победителем уже решен»

Спортивный агент Ари Закарян прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на в Пекине.

заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

– Все закономерно, как я говорил, наши девочки – лучше в мире. Конкуренции, особо, нет никакой. Валиева не чисто откатала программу, если бы все было отлично, то баллов было бы намного больше. То есть даже не при чистом прокате она опережает соперниц. У нас есть запас, так что если Валиева какой-то элемент сорвет, то страшно не будет. Она ведь изначально шла фаворитом, но в произвольной программе все может быть.

Трусовой, чтобы вклиниться в борьбу за золото, нужно откатать программу со всеми своими элементами без срыва. И не могу сказать, что ей сейчас суждено будет бороться лишь за бронзу, весь все еще может случиться. В произвольной программе все может решить один четверной прыжок.

– У кого самый богатый арсенал перед «произволкой»?

– По контенту и всем элементам, наверное, у Трусовой. По чистоте катания и по презентации – лучшая Валиева, а по умному катанию, как говорят специалисты – Щербакова, которая еще и очень сильный боец. В любом случае в конце я вижу в тройке призеров наших фигуристок.

– Перед произвольной все будет в руках у Валиевой? Щербаковой, чтобы стать олимпийской чемпионкой, недостаточно будет надеяться лишь на свое катание, и нужно будет рассчитывать на ошибку соперницы?

– Зная контент Щербаковой по сезону – она будет делать два или три четверных – все-таки думаю, что шансы на золото есть. Так же, как и у Трусовой и Валиевой. Камила, конечно, весь сезон беспроигрышно идет, въехала на Олимпиаду как лидер сезона, но я бы не сказал, что вопрос с победителем однозначно уже решен. Хотя запас, как я уже сказал, присутствует даже при неполном исполнении программы, – сказал Закарян.

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