Инна Гончаренко: «Наверное, вместе с Валиевой все плакали. Видно, насколько непросто ей, такой психологический груз…»

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление россиянок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева заняла первое место, Анна Щербакова – 2-е, Александра Трусова – 4-е.

«Нахожусь под впечатлением от короткой программы, очень все нервозно – можно сказать, только выдохнула и пришла в себя. Девчонки – молодцы, перед произвольной программой имеют очень хорошие баллы. Практически каждая из наших девочек имеет шанс побороться за первое место.

Камила – молодец! Наверное, вместе с ней все плакали. Видно, насколько непросто ей, такой психологический груз… Она допустила небольшую ошибку на акселе, но не упала, а дальше все было прекрасно.

А Аня Щербакова просто великолепна – что называется, выступила на одном дыхании. После нее, мне кажется, японская спортсменка (Каори Сакамото) тоже вдохновилась и хорошо прокаталась. В произвольной программе будет очень интересная борьба; будем болеть за наших и желать им, естественно, победы.

Думаю, японки не смогут навязать нашим девочкам ничего своего, но бороться будут. Мы видим, что они в хорошей форме подошли к Олимпиаде, готовы бороться, но наши девчонки с «ультра-си» не будут давать никому шансов навязывать свою игру», – сказала Гончаренко.

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