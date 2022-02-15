Анна Щербакова: «Наша работа с Тутберидзе проходит плодотворно, мы добиваемся результатов. Это говорит само за себя»

Российская фигуристка рассказала о настрое на короткую программу на в Пекине и работе с тренером .

«Сегодня во время выступления я осознавала, что катаюсь на Олимпиаде. Это не давило, наоборот, давало стимула. Я правильно себя настроила, и это фактор мне только помогал. А по поводу медалей – еще будет произвольная, о медалях говорить рано.

Что касается Этери Георгиевны, я тренируюсь в ее группе с 9 лет. До сегодняшнего дня всегда тренировалась у нее. Если я ничего не меняю – значит, меня все устраивает. Наша работа проходит плодотворно, мы добиваемся результатов. Это говорит само за себя», – сказала Щербакова.